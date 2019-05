Tremestieri Etneo celebra la seconda Festa della Famiglia

Il sindaco Santi Rando ha presentato il programma della seconda edizione della Festa della Famiglia che sarà organizzata anche quest’anno nel parco Maria Grazia Cutuli di Canalicchio. L’inaugurazione si terrà domenica 19 alle ore 9 e proseguirà fino alle ore 13. Presenti assieme al primo cittadino gli assessori Fabrizio Furnari, Michelangelo Costantino, Marcello Testa e Sebastiano Caruso, i consiglieri comunali Evelyn Garofalo e Nerina Tomaselli, il segretario Generale Anna Bongiorno, il comandante della Polizia Locale Giovanni Scardaci, la responsabile dello sportello H Francesca Arena, le associazioni ‘Jeet Kune Do institute’ e ‘Valori in movimento’ e funzionari comunali. Anche questo secondo evento sarà dedicato alle attività per la famiglia e ai tantissimi bambini.

Oltre ai momenti ludici organizzati dagli scout Cngei, all’interno del parco saranno allestite delle aree dedicate allo sport, con il contributo di Haka Volley. Durante la manifestazione i ragazzi dell’animazione intratterranno le famiglie. Inoltre sarà presente lo sportello H che ha iniziato tra i suoi progetti il corso di ortoterapia. Durante la festa sarà piantatato un albero di ulivo a testimonianza del messaggio volto alla tutela dell’ambiente e all’inclusione sociale.