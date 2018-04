Festa della liberazione, il corteo del 25 aprile a Catania

Il corteo del 25 aprile 2018 che a Catania celebra il 73° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, è indetto dall'Anpi, Associazione nazionale Partigiani d'Italia, e ad esso aderiscono varie forze sindacali, dell'associazionismo e della società civile catanese.

La partenza del corteo è alle ore 9,30 da piazza Stesicoro. La prima sosta è al Municipio, per deporre una corona nella lapide che ricorda i partigiani e le partigiane catanesi morti durante la Resistenza e dove sarà tenuto un minuto di silenzio per ricordarli e per ricordare tutti i morti di oggi.

In particolare, si ricordano i migranti morti in mare e tutti coloro che muoiono a causa delle guerre. Il percorso prevede una seconda sosta in piazza Machiavelli, per deporre una corona nella lapide della casa natale di Graziella Giuffrida, maestra catanese di 22 anni uccisa a Genova durante la Resistenza.

Il corteo continuerà per via Plebiscito e si concluderà in piazza Dante, dove, per ricordare il 70° anniversario della entrata in vigore della Costituzione, saranno letti articoli della Costituzione da parte di donne, immigrati, disoccupati e studenti. Sarà presente Santo Serranò, ultimo partigiano catanese.

Il corteo, dopo moltissimi anni, è stato costretto a cambiare percorso. A deciderlo è stato il Questore etneo che per motivi di ordine pubblico avrebbe scelto di modificare l'iter tradizionale della manifestazione, evitando il passaggio dei manifestanti davanti a quella che da poco è la sede del movimento di estrema destra CasapPound.