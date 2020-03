La lettera dei figli di un rianimatore al loro papà: "Sei un supereroe"

La moglie di un medico rianimatore, lettrice di CataniaToday, ha inviato in redazione una sua riflessione su questa particolare "festa del papà". Suo marito è lontano da casa per lavorare e tutelare al tempo stesso la sua famiglia. Stando a contatto con persone esposte al Coronavirus potrebbe infatti infettare i suoi cari.

"Chi si lamenta perché costretto a casa con la propria famiglia - scrive Stefania - si renda conto che chi in questo momento è impegnato in prima linea, come mio marito, ha dovuto rinunciare a tutto. Compreso gli affetti più cari. Tutto questo solo per svolgere la propria missione. Oggi è la festa del papà e noi purtroppo abbiamo potuto mandargli solo un biglietto perché per proteggere la nostra famiglia lui ha dovuto rinunciare a noi".