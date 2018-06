San Giovanni Galermo celebra la festa di San Giovanni Battista

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista il 23 e il 24 Giugno 2018 saranno adottati dei provvedimenti temporanei di circolazione per agevolare lo svolgimento della manifestazione. In particolare, con effetto dalle ore 11 alle ore 14,30 e dalle 16,30 alle ore 24 di domenica 24 giugno è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nella piazza Chiesa Madre. Istituito inoltre divieto di sosta con rimozione coatta, sabato 23 dalle ore 00,01 alle ore 24 del 24 giugno, nei seguenti tratti viari: via S. G. Battista, nel tratto compreso tra la via S. Luca Evangelista e piazza Grande) (ambo i lati); piazza Grande (su tutta la piazza); via della Montagna (ambo i lati); piazza Chiesa Madre (su tutta la piazza).