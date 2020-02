Festa Sant'Agata 2019: il Gip etneo archivia l'inchiesta sul blocco del Fercolo

Il Gip di Catania, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l'inchiesta sul cambio di percorso del Fercolo con le Reliquie di San'Agata, Patrona del capoluogo etneo, che il 6 febbraio 2019 non effettuò per motivi di sicurezza la spettacolare salita di via Antonino di Sangiuliano, rientrando in Cattedrale.

Lo scrive il quotidiano La Sicilia sul fascicolo che era stato aperto sul tentativo, poi non riuscito, di alcuni devoti di ribellarsi alla decisione del 'capo vara' Claudio Consoli di non far svolgere uno dei momenti più intensi e appassionati della festa. Il Gip ha disposto l'archiviazione del fascicolo per turbamento di funzione religiosa in cui erano indagati Sebastiano Crisafulli, Danilo Giuseppe Agatino Marino, Orazio De Felice e Alessio Galeano.

Al centro delle indagini della squadra mobile, che si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche, il gruppo di fedeli che contestò la scelta di Consoli e che per rappresaglia avrebbe cercato di "impedire il transito del Fercolo da via Etnea a piazza Duomo", "rallentato il suo percorso" e "formato nella Cattedrale una barriera all'altezza del transetto posto poco prima dell'altare" della Basilica. L'iniziativa suscitò l'ira del parroco Barbaro Scionti, che in piazza Duomo, davanti ai fedeli che lo applaudirono, disse: "Cari delinquenti, siete soli e isolati. I devoti e Sant'Agata non possono essere ostaggio". Soltanto l'intervento della polizia, sottolinea la Procura, permise di porre il Busto Reliquiario nel suo alloggio.

La processione 2020 per Sant'Agata, Patrona di Catania, la terza festa cattolica al mondo per partecipazione, è in corso. Il Fercolo è ancora impegnato nel 'giro interno' della città partito ieri dopo le 17 dalla Basilica Cattedrale.