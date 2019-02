Annullata la salita di Sangiuliano, Scionti: "Cari delinquenti siete soli ed isolati"

Tempi lunghi per l'ultimo giorno di processione. I fuochi del Borgo hanno avuto inizio alle ore 6 del mattino. Il Fercolo ha percorso lentamente la via Etnea per poi prepararsi all'attesissima salita di Sangiuliano. Ma, per problemi di sicurezza, la salita e il canto delle suore sono stati annullati. Troppi fedeli dentro ai cordoni. Sant'Agata così fa il suo rientro in Cattedrale a braccio. Il Capo Vara: "E' una vergogna". Monsignor Barbaro Scionti, amareggiato, si rivolge ai fedeli prima dell'ingresso in Cattedrale: "Preghiera di riparazione perchè quello che è avvenuto è molto grave. I devoti non sono ostaggio di nessuno, i devoti sono per Sant’Agata. Cari delinquenti, perchè di questo si tratta, siete soli ed isolati. Adesso fate silenzio perchè dobbiamo pregare".

Ore 11.13: Finisce la festa, l'ingresso di Sant'Agata in Cattedrale tra gli applausi | Video

Ore 11.00: In Cattedrale al microfono, un parroco: "Fate passare Sant'Agata e andate a casa"

Ore 10.56: il busto reliquiario di Sant'Agata sta attualmente percorrendo la navata centrale della Basilica Cattedrale

Ore 10.53: Sant'Agata saluta la piazza ed entra in Cattedrale

Ore 10.47: operazioni in corso per scendere le reliquie di Sant'Agata e cominciare l'ingresso in Cattedrale

Ore 10.38: finita la preghiera del parroco Scionti. Un pensiero anche per le suore di clausura che, quest'anno, non hanno potuto cantare per Sant'Agata

Ore 10.10: il parroco della Cattedrale Scionti si rivolge ai fedeli: "Preghiera di riparazione perchè quello che è avvenuto è molto grave. I devoti non sono ostaggio di nessuno, i devoti sono per Sant’Agata. Cari delinquenti, perchè di questo si tratta, siete soli ed isolati. Adesso fate silenzio perchè dobbiamo pregare"

Ore 9.57: la delusione dei devoti. Sant'Agata arriva davanti all'ingresso della Cattedrale. Sindaco Pogliese: "Scelta sofferta, ma necessaria. La sicurezza è la priorità"

Ore 9.37: La salita non si fa, rientro in Cattedrale a spalla. Cordone staccato. Il capo Vara: "Tutto quello che sta accadendo è vergognoso". Devoti in ginocchio hanno provato a bloccare la processione. Salta di conseguenza anche il canto delle suore

Ore 9.33: I devoti non vogliono alleggerire il cordone, cordone verso la Cattedrale

Ore 9.23: sopralluogo per effettuare la salita: troppe persone all'interno del cordone

Ore 9.15 : al momento non ci sarebbero le condizioni di sicurezza per fare la salita. In base alle prime testimonianze ci sarebbero troppi ragazzini vicino al cordone. Il capo Vara attende che ci siano le condizioni di sicurezza per iniziare la salita. Per ora tutto bloccato.

Ore 8.30: in attesa della salita di Sangiuliano

Ore 6.43: Il fercolo è più sotto dell'incrocio con Viale Regina Margherita

Ore 6.00: i fuochi al Borgo