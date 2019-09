Festeggiamenti Madonna Bambina di Ognina senza fuochi

Niente fuochi per i festeggiamenti della Madonna Bambina di Ognina. Un po' di delusione da parte dei fedeli e di chi era accorso per vedere lo spettacolo piromusicale. Sembrerebbe, secondo le prime ricostruzioni, che ieri ci sia stato un intervento delle forze dell'ordine e dei conseguenti problemi di natura tecnica - così come riportato sulla pagina social che riguarda i festeggiamenti - che avrebbero portato all'annullamento dello spettacolo.