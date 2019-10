Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il Festival Nazionale della Filosofia Attiva è una iniziativa di Nuova Acropoli, promossa in 14 città d’Italia, per diffondere la proposta non solo di studiare la filosofia, ma di viverla quotidianamente! Le vie, le piazze ed i passanti sono i protagonisti del festival: la filosofia rivendica la sua natura non accademica, vicina alla gente e per la gente, utile per dare risposte, oltre che per stimolare domande. Torna per strada, lì dove è nata e da dove si è diffusa, non tanto e non soltanto grazie a testi scritti, quanto piuttosto perché risponde ad una necessità autentica dell’essere umano, perché è utile per conoscere meglio se stessi, l’altro e la natura e ci avvicina alla comprensione del senso della vita.Ecco quindi che le iniziative proposte prevedono un approccio esperienziale per riscoprirci filosofi ed esplorare il nostro spazio interiore, lì dove vivono sentimenti ed idee liberi da condizionamenti.Anche Catania partecipa all'iniziativa attraverso tre appuntamenti per scoprire in che modo la Filosofia può diventare una compagna di vita ed essere vissuta in maniera attiva:- Venerdì 11 e domenica 13 ottobre 2019 stand interattivi e laboratori curati dai volontari presso Piazza Stesicoro;- Martedì 15 ottobre 2019 Open Day presso la sede associativa in via Verona 19;- Giovedì 17 ottobre 2019 presentazione del corso di filosofia attiva