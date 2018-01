Festività Agatine, prima giornata della settimana dedicata allo sport

Prima giornata della settimana di Sant’Agata dedicata allo sport, con le prime quattro discipline sportive delle 24 previste nel ricchissimo programma predisposto dal Coni provinciale con il Comitato per la Festa.

Tribune piene alla Piscina di Nesima con la coppa Sant’Agata di Nuoto, XIV memorial internazionale Gigi Pili, a cura della Poseidon Sporting Club ASD Catania e di Davide Arena. 386 atleti partecipanti, 33 società da tutta Italia, con un nuovo record italiano stabilito oggi nel 100 dorso di Eder Maria Alwine nella categoria M55. In mattinata nelle vie di Cibali molto seguita anche la coppa Sant’Agata di ciclismo su strada a cura di “ASD Libertas ciclisti catanesi” e Marco Compagnini.

Ben 118 i partecipanti in gara, provenienti da tutta la Sicilia e anche da Reggio Calabria. La coppa di Rugby si è svolta invece al Campo Sportivo Polivalente, a cura della FIR Sicilia e il torneo di Bridge, classico “sport della mente” al Circolo di Via Sgroppillo, a cura di A.S.D. Bridge Catania. Soddisfatti il Presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata Francesco Marano e i due consulenti del sindaco Bianco, Enzo Falzone e Orazio Arancio, importanti esponenti del Coni, che hanno seguito le gare della domenica sottolineando i tanti appuntamenti previsti e la voglia di partecipazione del pubblico e degli atleti. Domani alle 15,30 al via la prima delle quattro discipline parolimpiche con il tiro con l’arco alla Palestra dell’unità Spinale del Cannizzaro a cura di FITARCO - CIP.

Si prosegue martedì: alle 15,30 torneo di Bocce paralimpico sempre al Cannizzaro a cura di FISPES - CIP; alle 15,30 torneo di Showdown parolimpico all’Istituto per Ciechi a cura di CIP Catania; alle 19 Coppa Sant’Agata di Tennistavolo presso la Palestra Chiesa S. Maria Consolazione. Questi alcuni dei risultati di oggi nel ciclismo. Categoria Over 45 ha vinto Bruno Alessandro dell'Asd Libertas Ciclistica Catanese; nella batteria Under 45 Pappalardo Gaetano dell'Asd Culturale Paternò; per le categoria Donne Marcianò Letizia dell'Asd Ciclistica Catanese. Le prime 3 società classificate sono state la Asd Ciclistica Catanese, la Asd Etna Team Bike e la Asd Culturale Paternò