Festività natalizie, gli orari di apertura della rete museale della Città metropolitana

I Musei della Città Metropolitana di Catania saranno chiusi mercoledì 25 dicembre, Natale, mercoledì 1 gennaio, Capodanno, e il 6 gennaio, Epifania. Chiusi i lunedì. Saranno invece aperti il 26 dicembre, Santo Stefano. La rete museale è costituita dal Museo storico dello Sbarco in Sicilia -1943 e dal Museo del Cinema, entrambi alle "Ciminiere" di a Catania; e dal Museo della Fotografia e la Mostra del Fischietto, a Caltagirone. Gli orari di visita dei singoli musei sono i seguenti: il Museo storico dello Sbarco in Sicilia - 1943 e il Museo del Cinema sono aperti da martedì a domenica, dalle ore 9,00 alle ore 17,00. Gli ultimi ingressi sono così fissati: al Museo storico dello Sbarco alle ore 15,00; al Museo del Cinema alle ore 15,30. Il Museo della Fotografia e la Mostra del Fischietto, a Caltagirone, via Principessa Josè n. 7, aperto, da martedì a domenica, dalle ore 9,00 alle ore 17,00. Ultimo ingresso: ore 16,00.

Per ulteriori informazioni: http://www.cittametropolitana.ct.it/il_territorio/rete_museale.aspx