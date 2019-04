Festività pasquali, i controlli della polizia ferroviaria

Durante le ultime festività pasquali la polizia ferroviaria della Sicilia, in ragione del maggior afflusso di viaggiatori e dell’emergenza terroristica internazionale, ha intensificato i controlli a bordo treno, lungolinea e nelle stazioni cittadine, volti alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere e di quelli specifici dell’ambiente ferroviario. Il dispositivo di sicurezza ha prodotto i seguenti risultati: impianti FS controllati n.184, soggetti controllati n.1259 di cui stranieri n.365 dei quali n.1 irregolare sul territorio italiano, indagati n.3, sanzioni elevate n.7 in materia di sicurezza ferroviaria, n.137 pattuglie impegnate in stazione, n.68 pattuglie impegnate a bordo treno, n.141 i treni scortati e n.13 i servizi antiborseggio in abiti civili, effettuati al fine di contrastare i furti in danno dei viaggiatori. Un notevole afflusso di utenti è previsto anche per gli imminenti ponti di primavera del 25 aprile e 1 maggio, cui la Polizia Ferroviaria farà fronte con un’ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza tipici della Specialità.