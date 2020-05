La polizia ferma una Panda con 500 grammi di "erba" a bordo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella giornata di ieri, una volante della polizia di Catania,ha intimato l'alt ad una Fiat “Panda” che percorreva a velocità sostenuta il Viale Bummacaro. A fronte del nervosismo mostrato dagli occupanti e dei numerosi precedenti penali del conducente, indentificato per il catanese Gaetano Sciacca, gli agenti hanno proceduto ad effettuare un’approfondita perquisizione del veicolo. Sotto il sedile del guidatore c'era infatti una busta di plastica contenente 500 grammi di marijuana. Sciacca si è assunto l’esclusiva responsabilità pertanto è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.