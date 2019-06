Trecastagni: fiamme ad una Fiat Punto per un cavallo di ritorno mancato

I carabinieri di Trecastagni hanno arrestato il 65enne Armando Pulvirenti, ritenuto responsabile di furto aggravato e danneggiamento seguito da incendio. La scorsa notte l'uomo è stato bloccato in via Sant’Andrea: dopo aver rubato l’autoradio da una Fiat Punto, ha cosparso i sedili di liquido infiammabile per darle fuoco.

L'intervento dei carabinieri, avvisati telefonicamente dai vicini di casa della vittima, ha consentito di domare il principio di incendio e di bloccare l'anziano ladro. Il gesto sembra sia riconducibile ad un “cavallo di ritorno” mancato. Alla vittima era stata già rubata un’altra autovettura e la vittima aveva preferito denunciare tutto ai carabinieri. Si trova ora a Piazza Lanza.