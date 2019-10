L'ex mercato ortofrutticolo ospiterà la Fiera dei Morti

Centrotrenta espositori, circa mille posti auto gestiti da Sostare nel sito di San Giuseppe La Rena. L’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena da sabato 26 ottobre a domenica 3 novembre, ospiterà la tradizionale dei morti, una vasta area commerciale per la vendita di prodotti di abbigliamento, pelletteria, calzature, casalinghi, oggettistica, arredi per la casa e una ventina per dolciumi e prodotti tipici per complessivi 130 espositori. I circa diecimila metri quadrati destinati alla vendita al dettaglio con gli stand, ospiteranno anche un’area artigianale e una ludico ricreativa per i più piccoli. Il sito è stato prescelto per l’indisponibilità di quello contiguo del parcheggio Fontanarossa dell’Amt, ormai esclusivamente utilizzato dalle auto per sosta lunga a pagamento. Un’evenienza di cui l’amministrazione Pogliese ha approfittato per ripristinare l’illuminazione stradale in alcuni tratti carente delle vie attigue all’ex mercato, ripulire le caditoie ed eseguire diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche all’interno del perimetro che ospiterà la tradizionale Fiera dei Morti, con oneri a carico dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto per l’organizzazione. Tra questi il costo ripristino dei proiettori e la sostituzione delle lampade poste all’ingresso di via Forcile e la sistemazione dell’impianto dell’illuminazione del padiglione fieristico per la fruizione dei servizi igienici. Nella zona dell’ex mercato ortofrutticolo, l’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo che ha curato tutti gli aspetti preparatori della Fiera, ha fatto approntare, di concerto con il sindaco Salvo Pogliese, un migliaio di stalli nell'area circostante l’ex mercato ortofrutticolo per evitare gestioni abusive del parcheggio. Il costo del ticket Sostare sarà di 2 euro con durata tutto il giorno e i biglietti verranno venduti sul posto dagli stessi operatori Sostare proprio per agevolarne l’acquisto sul posto. Per due domeniche consecutive, il 26 ottobre e il 3 novembre, l’amministrazione comunale ha sospeso il mercatino delle pulci che si svolge nei pressi. La Fiera sarà aperta tutti i giorni da sabato 26 ottobre tutti i giorni fino al 3 novembre, dalle ore 9,00 alle ore 24,00. Domenica 27 Ottobre alle ore 10,30 il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore Ludovico Balsamo, con una breve cerimonia inaugureranno, nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, l’edizione del 2019 della Fiera dei Morti.