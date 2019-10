Al via la Fiera dei Morti nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena

Il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo, nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, hanno aperto ufficialmente al pubblico la tradizionale fiera dei morti che proseguirà fino domenica 3 novembre. Una vasta area commerciale che ospita gli stand di 130 espositori per la vendita di prodotti di abbigliamento, pelletteria, calzature, casalinghi, oggettistica, arredi per la casa, ma anche per dolciumi e prodotti tipici, oltre a una zona ludico ricreativa per i più piccoli.

Il sindaco insieme all’assessore ha compiuto un sopralluogo nella fiera per valutare il sito, scelto per l’indisponibilità di quello contiguo del parcheggio Fontanarossa dell’Amt, ormai esclusivamente utilizzato dalle auto per la sosta lunga a pagamento con importanti proventi: “Ho trovato ordine e una buona organizzazione -ha commentato Salvo Pogliese - che faciliterà il prevedibile notevole afflusso di migliaia di visitatori nei larghi spazi disponibili di questo nuovo sito. Ogni anno cerchiamo di migliorare i servizi e per questo abbiamo approfittato dell’ex mercato, da anni abbandonato, per ripristinare l’illuminazione stradale delle vie attigue, ripulire le caditoie ed eseguire diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche all’interno del perimetro che ospiterà la tradizionale Fiera dei Morti, con oneri a carico dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto per l’organizzazione. Tra questi, in particolare, la sistemazione dell’impianto dell’illuminazione del padiglione fieristico, che contiamo di utilizzare anche per altri eventi oltre quelli fieristici, considerato che possiamo contare anche su oltre mille posti auto nella zona”.

Soddisfatto l’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo che ha curato tutti gli aspetti preparatori della Fiera: ”Un’area che si rivela ottimale per ospitare una fiera che è giunta addirittura alla 79^ edizione. Un appuntamento tradizionale tanto atteso dai catanesi che potranno fare acquisti a buon mercato, negli stand degli operatori che provengono da tutta la Sicilia e da altre regioni del Sud Italia”.

La Fiera sarà aperta tutti i giorni, fino al 3 novembre, dalle ore 9,00 alle ore 24,00 . Per lasciare l’auto nei 1043 stalli resi disponibili, il costo del ticket sarà di 2 euro con durata tutto il giorno e i biglietti verranno venduti sul posto dagli stessi operatori Sostare proprio per agevolarne l’acquisto ai visitatori.