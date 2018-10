E' ai domiciliari, ma va in giro in bici: i carabinieri lo arrestano

Aveva voglia di fare un po' di movimento il 41enne catanese Filippo D’Amico, arrestato dai carabinieri poiché ritenuto responsabile di evasione. L’uomo, ai domiciliari per reati contro il patrimonio, durante uno dei tanti controlli eseguiti dai militari ai soggetti sottoposti alle misure detentive alternative, non è stato trovato in casa. Lo hanno sorpreso poco dopo, mentre in bicicletta tentava di rientrare frettolosamente nella propria abitazione. L’arrestato, in attesa di giudizio, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.