Filt Cgil CT: conferenza stampa sulle emergenze dell’aeroporto di Catania

Il destino dello scalo di Fontanarossa preoccupa fortemente lavoratori e i sindacati catanesi dei trasporti. Il 23 settembre si terrà un “tavolo” di confronto tra i rappresentanti dei lavoratori di tutte le sigle, la Sac e l’Enac, e le aziende private, per fare il punto su una delle questioni chiave più complesse in atto: la gestione dell’handling e la clausola sociale di sito. Una data che potrebbe rivelarsi cruciale. Di questa e di altre emergenze legate alla fatiscenza della struttura aeroportuale, ai carichi di lavoro e ai rapporti con i dipendenti aeroportuali, la Cgil e la Filt Cgil di Catania aggiorneranno la città nel corso di una conferenza stampa fissata per mercoledì 11 settembre, alle ore 10,30, nel Salone “Russo” di via Crociferi 40; interverranno il segretario generale della Camera del Lavoro, Giacomo Rota, il segretario generale della Filt Cgil Alessandro Grasso e il Responsabile regionale e provinciale del trasporto aereo della Filt Cgil, Salvatore Blanco.