Agricoltore disperso in campagna: salvato dalla finanza di Nicolosi

I militari del soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi hanno tratto in salvo un agricoltore ennese di 75 anni che sabato sera si era smarrito nelle campagne tra Barrafranca e Pietraperzia. L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di sabato 13 dalla figlia che, non vedendo rincasare il padre, ha iniziato a contattarlo sul cellulare, riuscendo a parlare con il malcapitato solo dopo diversi tentativi, poiché l’anziano aveva attraversato una zona non coperta da segnale telefonico. L’agricoltore ha comunicato alla figlia che, dopo essere rimasto impantanato con la propria vettura nel terreno argilloso di una strada sterrata, aveva deciso di proseguire a piedi perdendosi.

A causa dell'arrivo della sera e dell’impraticabilità del terreno, l'uomo è caduto ripetutamente nella fanghiglia e, in preda al panico, si è trovato isolato nella vegetazione, perdendo anche le scarpe. Successivamente i contatti telefonici si sono interrotti perché la batteria del cellulare dell’anziano si era scaricata. La figlia – preoccupata anche in ragione delle non perfette condizioni di salute del padre - ha quindi avvisato il 118 e le stazioni dei carabinieri di Barrafranca e Pietraterzia.

Le prime ricerche da parte dei carabinieri, supportati dal gruppo comunale di protezione civile, si sono concluse con esito negativo e, pertanto, i militari hanno chiesto l’intervento del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) siciliano. Alle 23 circa i tecnici del soccorso alpino della guardia di finanza, dopo essere stati allertati nella tarda serata dal personale del Cnsas, sono arrivati sul luogo delle ricerche e si sono uniti alle squadre di ricerca dell’anziano signore che stava affrontando all’aperto una temperatura prossima allo zero.