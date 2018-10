Il sindaco Salvo Pogliese ha incaricato il comandante della polizia municipale, Stefano Sorbino, di revocare la chiusura al traffico del tratto di via Alessandro Manzoni, da via Collegiata a via Antonino di Sangiuliano, richiesta dalla questura di Catania. La decisione del primo cittadino è scaturita a seguito di una riunione operativa, convocata a una settimana esatta dal temporaneo provvedimento adottato in via sperimentale, poiché la compatibilità del nuovo sistema viario sulla zona è stata valutata negativamente. Da domani, quindi, verranno ripristinati gli originari sensi di marcia e divieti di transito.