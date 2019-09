Fismic è il primo sindacato nella multinazionale Paper

La Fismic Confsal si candica per la prima volta a rappresentanza sindacale e si aggiudica il maggior numero di voti da parte dei lavoratori della multinazionale cartotecnica International Paper della zona industriale di Catania ed è dunque il primo sindacato in azienda". È quanto comunica orgogliosamente il segretario generale Fismic Catania Saro Pappalardo che dopo mesi di attesa e qualche bastone tra le ruote tolto è riuscito a fare diventare Fismic il sindacato più apprezzato tra i lavoratori. L'Rsu eletto è Giuseppe Condorelli che ha riportato 20 voti. Vengono eletti i componenti di Fismic (22 voti), Ugl (20 voti) e Cgil (18 voti). Restano fuori dalla Rsu le organizzazioni di categoria di Cisl e Uil che hanno ricevuto rispettivamente 15 e 4 voti. Anche nella elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la Fismic è stata premiata come prima preferenza da pate dei lavoratori. Davide Finocchiaro ha avuto 22 preferenze, primo pari merito col candidato della Slc-Cgil. Nei prossimi giorni verrà definita la modalità per la scelta tra i due più votati.

"Si è dovuto attendere quattro mesi per il rinnovo delle cariche Rsu nella multinazionale, mesi in cui i lavoratori sono rimasti senza rappresentanti in azienda per ostilità da parte delle altre organizzazioni sindacali presenti, ma finalmente non solo ci sono state e i lavoratori si sentono più garantiti, con la scelta in favore di FISMIC si sottollinea il grande impegno del sindacato", afferma Pappalardo. "L'ottimo risultato raggiunto ci inorgoglisce e al tempo stesso ci carica di responsabilità nei confronti di tutti i lavoratori di International Paper Italia che ringraziamo per la fiducia accordataci. Questa scelta è segno che in azienda è molto sentito il bisogno di cambiamento. Ripagheremo questa fiducia partenddo dal confronto e dalla partecipazione dei lavoratori per migliorarne le condizioni, l’ambiente di lavoro e per consolidare sempre di più la presenza di questa importante realtà produttiva nel territorio etneo. Siamo certi che col sostegno di tutti saranno raggiunti importanti traguardi", conclude il segretario generale Fismic Catania Saro Pappalardo.