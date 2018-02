Incastrato dalle impronte digitali dopo aver rubato in un appartamento: arrestato

Un 26enne di Fiumefreddo, già con precedenti specifici di polizia, è stato arrestato dai carabinieri di Fiumefreddo,in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Catania.

Grazie alla denuncia della vittima, che nel marzo del 2016 ha subìto un furto nella propria abitazione, i militari hanno potuto effettuare dei rilievi tecnici nella casa che hanno consentito di evidenziare alcune impronte digitali le quali, opportunamente inserite in banca dati, hanno rivelato l’identità dell’autore del reato.

I giudici, basandosi sulle prove acquisite dai carabinieri, in sede dibattimentale lo hanno condannato per furto aggravato, reato per il quale il 26enne dovrà espiare una pena equivalente a 11mesi e giorni 24 di reclusione. L’arrestato, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.