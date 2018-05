I finanzieri etnei hanno segnalato all’autorità giudiziaria quattro soggetti, responsabili di una presunta truffa ai danni dei soci della Società Cooperativa “La Villetta”, costituita per la realizzazione di sedici villette da adibire ad alloggi residenziali nel comune di Fiumefreddo di Sicilia.

In particolare, da un approfondito esame della documentazione amministrativo- contabile relativa agli anni dal 2010 al 2016, le fiamme gialle hanno accertato che alcuni soci-acquirenti, confidando nella buona fede e nella convenienza dell’investimento, avevano complessivamente versato l’importo di oltre 76 mila euro.

Successivamente, il consiglio di amministrazione deliberava l’assegnazione delle villette ad altri soci e non a quelli che avevano versato le somme di denaro e che avevano quindi un diritto di prelazione. Inoltre il terreno scelto per la realizzazione degli immobili della cooperativa era gravato da più ipoteche e la cooperativa aveva maturato debiti per 240 mila euro nei confronti di un subappaltatore. il costruttore non aveva provveduto a stipulare la fidejussione a garanzia di tutte le somme conferite alla cooperativa. I finanzieri sono quindi intervenuti per ripristinare la legalità ed evitare ulteriori illeciti.