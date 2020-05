Flash mob in piazza Duomo: "Partite Iva come soldati in ginocchio"

Anche a Catania, questa mattina, le partite Iva hanno manifestato il proprio malcontento con un flash mob in piazza Duomo. Imprenditori, artigiani, negozianti si sono riuniti tenendo in mano cartelli con scritto "Partite Iva come soldati in ginocchio" o "Artigiani al collasso, serve liquidità"