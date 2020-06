Flash Mob in piazza Università contro il razzismo e il caporalato

Sono stati circa 200 i partecipanti al flash mob organizzato dalla Cgil Catania eri sera in piazza Università "Contro il razzismo e il caporalat " dedicato alla memoria di George Floyd, cittadino afroamericano, e di Adnan Siddique, il cittadino pakistano ucciso la sera del 3 giugno nel suo appartamento, a Caltanissetta. Tra i partecipanti anche molti cittadini di Pakistan, Senegal, India, Mauritius e Bangladesh molti dei quali si ritrovano da anni all'Ufficio migranti della Camera del lavoro di via Crociferi 40. Presenti al flash mob, oltre al segretario generale della Camera del lavoro di Catania Giacomo Rota, il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino, il segretario generale della Flai Sicilia Tonino Russo e il segretario generale della Cgil di Caltanissetta, Ignazio Giudice. Tra le testimonianze più toccanti quella di Adnan Hanif, un amico del cittadino pakistano ucciso a Caltanissetta. "Chiediamo giustizia per il nostro compagno Adnan, affinché vengano puniti i colpevoli. - ha detto commosso- Ma chiediamo anche che vengono annullate tutte quelle condizioni che favoriscono caporalato e sfruttamento."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.