Flashmob alla Cgil per la professoressa palermitana sospesa

Nel salone Russo della Cgilo di via Crociferi, durante la presentazione del libro “Le Stanze del Piacere” della professoressa Giovanna Nastasi, è partito un flashmob in supporto della professoressa palermitana sospesa per le slide su Salvini realizzate dai suoi studenti. I tanti partecipanti, armati di cartelli e Costituzione, hanno dato lettura degli articoli 21 e 33 della nostra Carta Fondamentale. “Il caso dell’insegnante dell’Aria – commenta il segretario generale della Cgil Catania Tino Renda – diventa il caso di tutti, perché è stato punito l’intero sistema scolastico, nella sua libertà di educare e istruire, nella sua autonomia di pensiero, nella sua capacità di insegnare la realtà del mondo. È stata colpita tutta la comunità scolastica, non solo quella dell’istituto di Palermo”.