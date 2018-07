Fogna a cielo aperto in via del Maggiolino, liquami in strada

Da diversi giorni in via del Maggiolino fuoriescono liquami che finiscono in strada rendendo difficile la vita ai residenti del villaggio Sant'Agata.

"Ormai da oltre un mese - racconta una lettrice di Cataniatoday - siamo costretti a convivere con questa situazione, già segnalata agli uffici di competenza. Abbiamo anche mandato un messaggio al sindaco. La fogna è tappata ed il flusso di escrementi torna indietro. C'è grande paura per i topi e per le blatte ed abitando al primo piano con un bambino di due mesi non ne possiamo più della puzza".