Foibe, le iniziative in città per il Giorno del Ricordo

"Catania ricorda i martiri delle Foibe", ieri lo striscione del Comitato 10 febbraio di Catania guidava il corteo e la fiaccolata dedicata agli eccidi perpetrati ai danni della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra a opera dei partigiani jugoslavi.

Nella città etnea e in altri Comuni dell'hinterland si terrano momenti dedicati al ricordo con presidi e doposizione di corone di fiori. Stamattina mattina in piazza Università sosterà, l'Autobooks, dalle 10.30 alle 12.30, proporrà “Storie e testimonianze dei sopravvissuti” con letture a cura della Fita (Federazione italiana teatro amatori). Il Coro e l'Orchestra Musicainsieme a Librino, diretti da Alessandra Toscano, offriranno momenti musicali con la partecipazione del violinista Simone Molino.

A Gravina di Catania alle ore 11.30 presso il monumento ai caduti di piazza Primo maggio si terrà un momento di commemmorazione e riflessione.

Alle ore 18,00 invece, il sindaco Salvo Pogliese parteciperà a una breve commemorazione in ricordo delle vittime delle foibe: ”Celebrare la giornata del Ricordo -ha detto il sindaco Salvo Pogliese- significa rivivere una grande tragedia italiana, di cui rimasero vittima migliaia di nostri connazionali solo perchè italiani. Una nefasta pagina, nazionale ed europea del secondo dopoguerra, fatta di persecuzioni e violenza per tanti, troppi anni, relegata nell’oblio della storia che va restituita alla memoria collettiva del nostro Paese, come ha anche ribadito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

