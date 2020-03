Fondazione Sicilia: "Al via raccolta fondi per gli eroi delle corsie"

Si chiama 'Sos Coronavirus Sicilia' ed è la campagna a sostegno degli 'eroi delle corsie', ideata e promossa da Fondazione Sicilia, che partirà da lunedì. Fondazione Sicilia ha già stanziato 100 mila euro per l'emergenza sanitaria nell'Isola. I fondi raccolti saranno devoluti al dipartimento regionale della Protezione civile e destinati all'acquisto di beni strumentali per i pronto soccorso e gli ospedali siciliani, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per medici e paramedici e per interventi strutturali per creare nuovi reparti di terapia intensiva. "Nell'Isola la situazione è preoccupante - dice Fondazione Sicilia -: ci sono 120 posti letto di terapia intensiva destinati a pazienti affetti da Covid-19, di cui alcuni già impegnati. La Regione necessita di almeno altri 500 posti e i ventilatori polmonari non sono sufficienti. Inoltre, medici e infermieri lavorano in carenza di dispositivi di protezione individuale". E' possibile sostenere campagna SOS Coronavirus Sicilia facendo una donazione sul c/c bancario IT 84 V030 6904 6301 00000010618 oppure attraverso la piattaforma gofundme.com. Intanto cresce di ora in ora il numero di testimonial pronti a dare il loro volto alla campagna 'Sos Coronavirus Sicilia'. Tra loro Stefania Petyx, Barbara Tabita, Santo Piazzese, Sebastiano Lo Monaco, Leo Gullotta, Gaetano Aronica, Roberto Andò, Roberto Lipari, Alessio Vassallo, Carmelo Galati, Vincenzo Pirrotta. E poi Mimmo Cuticchio, Felice Cavallaro, Fabio Agnello, il piccolo Antonio Tancredi Cadili, Vittorio Sgarbi, Marida Berlingieri, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e quello di Catania, Salvo Pogliese, l'infettivologo Antonio Cascio e il vescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi.Testimonial anche i quattro rettori delle Università siciliane: Fabrizio Micari (Palermo), Francesco Priolo, (Catania), Giovanni Puglisi (Enna), Salvatore Cuzzocrea, (Messina). Numerosi anche gli enti e le istituzioni che hanno deciso di aderire alla campagna.

