Fondi alluvioni, Saitta (M5S): "Positivo incontro con i sindaci"

Si è tenuto questa mattina nella sede dell’Ars di via Etnea a Catania un incontro tra i deputati nazionali e regionali del Movimento Cinque Stelle, il commissario regionale della Protezione Civile Calogero Foti e i sindaci dei comuni colpiti dalle alluvioni dello scorso anno. Tra gli amministratori locali vi erano quelli di Raddusa, Scordia, Militello, Ramacca, Buccheri e Ferla. Nello specifico sindaci e deputati hanno fatto il punto con il dottor Foti della situazione relativa ai fondi stanziati per far fronte al dissesto idrogeologico.

“A seguito dei gravissimi danni registrati in molte città siciliane – ha spiegato Eugenio Saitta – il governo ha stanziato con il Proteggi Italia un fondo di 221 milioni per tre anni per prevenire il dissesto idrogeologico. Abbiamo lavorato sul territorio consapevoli dei danni subiti dalle imprese e dal tessuto urbanistico delle città che convivono, ancora, con pesanti disagi”. “E’ stato un incontro utile e ci riaggiorneremo, in un altro appuntamento, con i sindaci e la protezione civile per fare il punto sugli interventi eseguiti con precisi focus da svolgere comune per comune. Continueremo a seguire con attenzione la vicenda affinché i fondi vengano messi a frutto proficuamente”