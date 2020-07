Viagrande, stanziati i fondi per i lavori presso la scuola di via Mazzini

“Sono stati deliberati i lavori di manutenzione straordinaria della struttura di via Mazzini che ospita la scuola dell'infanzia”. Lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “L’intervento riguarda l’intero plesso e include il rifacimento del solaio del piano terra, la sostituzione dei pavimenti dell’intero edificio, corridoi e bagni inclusi, e la messa in posa di gomma antitrauma. Prevista anche l’impermeabilizzazione del terrazzo posto ad est del plesso. Il costo complessivo dei lavori è stimato, come da computo metrico stilato dall’ufficio tecnico comunale, in 90mila euro”, precisa Leonardi. “I lavori rientrano nell’ambito della costante attenzione rivolta all’edilizia scolastica che in questi anni si è concretata con misure concrete e costanti per tutti i plessi. A breve – conclude Leonardi - si procederà alla pubblicazione della gara”.

