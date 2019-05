Pioggia di fondi per Catania e Acireale: nuova ciclabile più bus

Cinquantatré milioni e mezzo di fondi europei Po Fesr 2014-2020 sono stati assegnati alle città di Catania e Acireale per investimenti territoriali integrati destinati a progetti di crescita urbana sostenibile. La cooperazione tra le due città, che ha portato al finanziamento e alla definizione della fase operativa dei progetti dell'Agenda urbana europea, è stata illustrata nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti dal sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e dal primo cittadino di Acireale, Stefano Alì.

La strategia di coalizione Catania e Acireale, proposta dalla Regione siciliana sulla base del regolamento europeo per i fondi di sviluppo regionale, è stata varata dalla giunta Pogliese il 13 dicembre 2018, mentre il sistema di gestione centrale è stato deliberato lo scorso 19 marzo. Nei prossimi giorni l'Iti firmerà la convenzione con la Regione siciliana per l'avvio dei progetti, che utilizzeranno fondi Fesr e Fse. L’obiettivo principale dell'iniziativa riguarda la modernizzazione dei servizi per aumentare l'offerta in favore dei cittadini e reprimere il disagio sociale. Le due amministrazioni comunali hanno scelto di investire i 53,5 milioni di euro, dei quali 42.013.331 assegnati a Catania e 11.470.180 ad Acireale.

“Abbiamo unito – ha detto Pogliese - le nostre energie e il nostro impegno a favore di un progetto di grande valenza che porterà importanti benefici per i cittadini. Tra i settori coinvolti ci sono la mobilità, con la realizzazione della pista ciclabile sino ad Aci Castello e quindi Acireale, l'acquisto di nuovi autobus possibilmente elettrici, la digitalizzazione dei servizi, attività di inclusione sociale e di tutela del patrimonio culturale. Due amministrazioni comunali che lavorano nell’interesse comune di offrire migliori servizi ai cittadini del territorio”. “Ringrazio il sindaco Pogliese - ha detto Alì - per aver organizzato un incontro congiunto a conferma della stretta sinergia che si è venuta a creare tra le nostre amministrazioni. Il tema della collaborazione è fondamentale per raggiungere obiettivi importanti, soprattutto in campi come quello della mobilità che consentirà di avvicinare ancora di più le città di Acireale e Catania”.

“Dietro a tutto questo - ha affermato l’assessore alle politiche comunitarie di Catania Sergio Parisi - c’è un grande lavoro di squadra da parte dello staff che si occupa dei finanziamenti comunitari, tra l’altro effettuato in specifici e complessi settori, quali sono quelli dei fondi europei e strutturali. Ottenuto il finanziamento, adesso si passa alla fase d’attuazione dell’Agenda Urbana con la concreta realizzazione dei progetti”. “Questo dell'Agenda urbana -ha detto l’assessore ai fondi europei del comune di Acireale Carmelo Grasso- è un progetto straordinario, che ha la capacità di concretizzare la realtà dell'area metropolitana e di connettere i territori che hanno così la possibilità di utilizzare uno strumento eccezionale per entrare in relazione e lavorare proficuamente”.

I piani di intervento che interessano Catania sono stati elaborati seguendo le linee strategiche determinate dall'Unione europea. Sarà ideato un software per la realizzazione di rete in backoffice delle direzioni comunali, migliorato l'accesso alle banche dati pubbliche nazionali. Previsto il restauro di alcuni edifici comunali, altri interventi in prossimità delle piste ciclabili, collegamenti intermodali, acquisto di nuovi bus. Ed ancora: la realizzazione di servizi di automazione per integrazione dei biglietti dei mezzi pubblici (Amt e metro), realizzazione dela pista ciclabile tra Ognina e Acireale, nuovi sistemi di fruizione dei siti culturali e sviluppo delle tecnologie digitali per il turismo.