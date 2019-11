Fontana “I Malavoglia” e piazza Verga, procedura per l'affidamento dei lavori

Sono state avviate le procedure di appalto dei lavori di riqualificazione di Piazza Giovanni Verga e della Fontana de “I Malavoglia”, realizzata nel 1975 dallo scultore Carmelo Mendola. E’ stata pubblicata sul sito del comune di Catania la manifestazione d’interesse per scegliere l’impresa che dovrà realizzare il ripristino della fontana scultorea, guasta da oltre quattro anni ma anche la ripavimentazione della piazza e la risistemazione delle due fontane monumentali laterali. Le proposte dovranno essere presentate entro il prossimo 4 dicembre e l’amministrazione comunale nei dieci giorni successivi sceglierà la migliore offerta. La riqualificazione della Piazza Giovanni Verga e della Fontana de “I Malavoglia” si faranno con procedure di gara accelerate e coi fondi vincolati in materia di democrazia partecipata, che prevedono, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La giunta comunale guidata da Salvo Pogliese nel dicembre dello scorso anno aveva approvato il progetto esecutivo dell'intervento, stanziando un importo complessivo di 240.137,71 euro di cui 194.038,43 per lavori compresi oneri per la sicurezza e altri 46.099,28 euro per ulteriori somme a disposizione. Lo slittamento delle procedure di affidamento è stato dovuto alla condizione di dissesto finanziario del Comune che ha fatto slittare di alcuni mesi la procedura di affidamento dell’esecuzione dei lavori. “Auspichiamo di aprire il cantiere entro un mese, nonostante le note difficoltà finanziarie che abbiamo trovato -ha spiegato Pogliese- ci siamo assunti ugualmente la responsabilità di investire il 2% delle somme trasferite dalla Regione e portare avanti la riqualificazione della piazza Giovanni Verga e della Fontana de "I Malavoglia", quale intervento da realizzare, nella considerazione che in seguito di sondaggio pubblico realizzato due anni fa ha registrato un ampio consenso da parte dei cittadini. Ci siamo associati -ha aggiunto il primo citatdino- a quanto i catanesi hanno scelto, cioè la rimessa in funzione della fontana dello scultore catanese Carmelo Mendola e la riqualificazione di una delle piazze più importanti di Catania, in stato abbandono per via della carente manutenzione non effettuata da parecchi anni, spazio pubblico frequentato dai catanesi ora anche la domenica, per via del mercatino dei prodotti biologici della nostra terra”.