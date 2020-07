Fontanarossa, aggiudicata bretella di collegamento ferrovia-aeroporto

Si avvicina sempre più un traguardo di portata storica, la realizzazione di un’aspettativa pluridecennale dei viaggiatori siciliani e non solo: il collegamento dell’aeroporto di Catania al sistema ferroviario della Sicilia, un orizzonte che intendiamo rendere reale già entro il 2020”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori per la strada di collegamento fra l’aeroporto di Catania e la Fermata ferroviaria “Fontanarossa” attualmente in costruzione. “ La costruzione della Fermata Fontanarossa, opera voluta e finanziata con oltre cinque milioni di euro dal Governo Musumeci - prosegue Falcone - procede speditamente verso il completamento previsto per settembre. In tale contesto si inserisce la nuova bretella fra l’aerostazione etnea e la Fermata ferroviaria. Bene l’impegno di Sac che, per tale nuova strada, ha aggiudicato un’opera da oltre un milione che servirà così a mettere in collegamento il nuovo scalo ferroviario e lo scalo aeroportuale. Siamo a lavoro - conclude Falcone - per un’opera, la Fermata Fontanarossa, destinata a rivoluzionare la mobilità da e verso uno dei principali scali del Mezzogiorno d’Italia”.

