Fora Tempu, il nuovo album dei Lautari e la campagna crowdfunding

“Picchì nuatri semu musicanti e storie ni sapemu tanti e tanti” I Lautari si muovono da trent’anni nel solco della tradizione popolare e del suo rinnovamento con un progetto che prevede la ricerca e la rielaborazione di canti siciliani. Siamo polistrumentisti e cantanti di lunga esperienza e portiamo la musica popolare siciliana in tutto il mondo. «Potremmo fare un disco ogni tre giorni ma non è quello che ci interessa. Ne facciamo uno ogni tanto per consolidare il nostro lavoro e lasciare un’eredità» Abbiamo scelto di avviare una campagna crowdfunding per incidere e distribuire il nostro ultimo progetto di inediti dal titolo “Fora Tempu”. Il titolo dell’album – che è anche il titolo di un brano contenuto in esso – è una rivendicazione al diritto di non esserci, di non inseguire, di essere fedeli al credo «non fare mai oggi quello che potresti fare domani», di continuare a fare un lavoro artigianale che poi è quello che abbiamo sempre fatto in più di trent’anni di esistenza musicale. «Siamo lenti, ma inarrestabili!» Partecipare alla campagna è molto semplice. Abbiamo un obiettivo economico da raggiungere nell’arco di sessanta giorni. Per contribuire alla campagna basta selezionare uno o più pacchetti che abbiamo preparato e selezionato. Il tempo è limitato, ma siamo sicuri che raggiungeremo assieme l’obiettivo desiderato. #SemuTuttiForaTempu