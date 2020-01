Controlli della forestale: scoperti discarica e taglialegna abusivi

Il nucleo forestale dei carabinieri di Catania ha rinvenuto nella riserva naturale di Ponte Barca, nel comune di Paterno’, un grosso cumulo di rifiuti edili. Investigando, si è scoperto che i detriti erano scaricati da un cantiere non autorizzato. Si è riusciti a risalire all'identità del responsabile, M.F., e della moglie che lo aveva aiutato. La discarica abusiva è stato nel recente passato oggetto di bonifica da parte delle autorità e questo non è bastato a scoraggiare gli incivili di turno. Sono in corso accertamenti finalizzati alla verifica di ulteriori responsabilità.

Recentissima anche l’attività repressiva condotta sempre dal "Nipaff" di Catania a Ragalna, nel parco dell'Etna. Il controllo programmato per la verifica di un allevamento ovi-caprino ha fatto rilevare un difetto di tracciabilità sul mangime impiegato dall'azienda zootecnica. Inoltre è stata riconosciuta una carenza di documentazione in relazione alla gestione di 4 equini che comunque erano microchippati. Il soggetto in questione è stato riconosciuto responsabile anche di taglio abusivo di legname di provenienza dai boschi ricadenti all’interno del parco dell’Etna che, quindi, è stato denunciato per deturpamento di bellezze naturali con il sequestro del materiale legnoso di provenienza illecita.