Formazione strategica alla Free Mind Foundry: "Investire su capitale umano"

Avviare il rilancio economico del territorio partendo dalla formazione digitale: questo l'obiettivo strategico della Free Mind Foundry Academy che oggi ha aperto le porte a studenti, scuole, università e professionisti in occasione dell'open day organizzato presso il campus di Acireale. “Oggi la risorsa che è più carente è il capitale umano – ha commentato l'ingegnere Simone Massaro, Ceo di Fmf – e il lancio della Free Mind Foundry Academy rappresenta l’apertura di nuovi scenari per la formazione e l’occupazione nel nostro territorio. Noi diamo l’opportunità di essere preparati ad affrontare un mondo sempre in accelerazione, contribuendo alla ricostruzione e allo sviluppo di un’Italia Digitale, sempre più competitiva nel panorama tecnologico internazionale. La nostra sfida – ha concluso - è quella di accorciare, se non addirittura di azzerare, la distanza tra mondo del lavoro e la formazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Fmf Academy si propone come centro riconosciuto per l’alta formazione, abilitato a rilasciare certificazioni ufficiali Microsoft, CISCO, Fortinet e che vanta tra gli Education Partners la 24ORE Business School, Amazon Web Services Academy e CompTIA Academy. “La nostra offerta formativa è naturalmente incentrata sull'innovazione – ha commentato il direttore di Fmf Andrea Virdi – e diamo la possibilità ai nostri giovani talenti di costruire la propria carriera lavorativa nel settore informatico e digitale, all'interno delle aziende attive nel campus o presso i nostri partner su tutto il territorio nazionale, diventando professionisti nei settori più richiesti dal mercato del lavoro e senza doversi spostare dal proprio territorio. Naturalmente l'opportunità si estende anche ai professionisti che vogliono essere continuare il loro percorso di preparazione con strumenti sempre aggiornati – ha concluso - abbiamo arricchito ancora di più la nostra offerta formativa con due focus su settori strategici per il futuro del sistema paese, come la gestione delle infrastrutture critiche e la cybersecurity”.