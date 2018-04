Forte vento: crolli e disagi nel catanese, voli dirottati

Lavoro straordinario per i vigili del fuoco di Catania con 80 interventi di soccorso e altrettanti in attesa di essere affrontati e ultimati. I vigili del fuoco hanno rimosso alberi dalle strada, cartelloni pericolanti, pali delle linee elettriche e telefoniche caduti, tetti scoperchiati, grondaie ed intonaci pericolanti a causa del forte vento che soffia su Catania e in provincia causando disagi.



Le zone della provincia particolarmente interessate dai danni provocati dal vento risultano Catania Nord, le aree pedemontane, Belpasso, Paterno'e la zona del Calatino. Disagi anche per il traffico aereo all'aeroporto di Fontanarossa con voli in ritardo ed altri dirottati. I problemi hanno riguardato in particolare i voli diretti a Comiso e dirottati per il forte vento a Catania: si tratta di un charter da Parigi Charles de Gaulle e di un volo di linea da Milano. I passeggeri sono rientrati a Comiso in bus. L'aeroporto di Catania, invece, non ha registrato alcun disagio, tutti i voli sono atterrati e decollati