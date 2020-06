In trasferta al "Fortino" per spacciare cocaina: pusher in manette

I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato il 24enne Salvatore Famà di Gravina di Catania, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari lo tenevano d'occhio da tempo, infatti, avevano attivato una discreta sorveglianza per cogliere il momento propizio per coglierlo con le mani nel sacco. L'attività di monitoraggio si è incentrata in via Cesare Abba, una piccola stradina nei pressi di piazza Palestro, al “Fortino”. La loro attesa non è durata tanto perché, dopo circa mezz’ora, hanno individuato l’uomo che si apprestava a suonare il citofono di un’abitazione ubicata al piano terra. Famà, che si guardava intorno continuamente con circospezione la zona, ha notato la presenza dei militari in auto nonostante la distanza, allontanandosi a testa bassa nella speranza di guadagnarsi la fuga che, però, è stata interrotta dai militari dopo un breve inseguimento a piedi. L’uomo è stato bloccato proprio al “Fortino” e, perquisito, è statao trovato in possesso di una borsetta contenente 9 dosi di cocaina, ricerca che è stata poi estesa anche alla sua abitazione di Gravina di Catania, nella quale i carabinieri hanno rinvenuto anche il bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi per la vendita al minuto della droga. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.