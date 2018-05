Il Comune ospiterà otto ministri degli Esteri per un forum europeo

“La nostra regione, il nostro futuro” è lo slogan del terzo Forum della strategia macroregionale per la regione adriatica e jonica(IAI) e della strategia macroregionale “European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region” ( Eusair) che Catania ospiterà il 24 e il 25 maggio a conclusione dell’anno di Presidenza italiana. Giovedì 24 maggio arriveranno a palazzo degli Elefanti i ministri italiani delle Coesione Territoriale Claudio De Vincenti e agli Esteri Angelino Alfano ed i ministri degli esteri di Croazia, Grecia e Slovenia, Albania, Bosnia ed Erzegovina,Montenegro e Serbia.

L’iniziativa Eusair , organizzata dal Dipartimento di Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio e dal Ministero degli Affari Esteri, avrà come tema principale i problemi relativi alla Connectivity, e in particolare le sfide e le opportunità per le reti di trasporto ed energia nella regione Eusair. Il forum di Catania vedrà la partecipazione di commissari ed alti rappresentanti dell’Unione Europea, insieme con esponenti di governi nazionali, regionali e locali degli otto paesi coinvolti, con l’obiettivo di promuovere un confronto sulle prospettive dell’Eusair, incoraggiare il dialogo tra i partner finanziari, incluse le Autorità dei programmi dell’unione Europea, e gli attori strategici per superare le lacune tra gli obiettivi della Strategia e le possibilità di finanziamento delle azioni programmatiche riguardo i temi dello sviluppo sostenibile, dell' innovazione e dell'ambiente.