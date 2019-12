Forza Italia, costituito il direttivo, Falcone: "Partito in crescita"

Si è costituito il direttivo provinciale di Forza Italia nei locali di via Asiago 54. Stamattina in occasione dell'inaugurazione della nuova sede si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei componenti dei coordinamenti cittadino e provinciale. L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ricoprirà la carica di commissario in ambedue i direttivi. "La fase di riorganizzazione di Forza Italia segna un importante traguardo con l'apertura di questa sede provinciale, aperta a tutto il nostro mondo azzurro in crescita, dai militanti agli amministratori locali fino agli esponenti regionali e nazionali del partito. C'è chi dice che i partiti sono ormai fuorimoda, mentre Forza Italia a Catania ha scelto di andare controcorrente, convinti come siamo che un partito che si struttura è un partito che meglio riesce a dare rappresentanza ai cittadini e forza alle proprie battaglie. Abbiamo anche costituito il direttivo provinciale e il direttivo della città di Catania, dando spazio al pluralismo che deve essere la cifra fondamentale di una Forza Italia liberale e popolare, saldamente ancorata al centrodestra".

Erano presenti volti vecchi e nuovi del centrodestra come l'on. Giuseppe Castiglione, il deputato regionale Alfio Papale e l'ex senatore Pino Firrarello.

Il direttivo provinciale sarà composto da: Massimo Pesce (vicecommissario), Benedetto Torrisi (portavoce), Mariella Corsaro, Pippo De Luca, Enzo Caragliano, Nuccio Condorelli, Elio Tagliaferro, Lorenzo Ceglie, Fabrizio Giuffrida, Ezia Carbone, Enza Ciraldo, Mimmo Rapisarda, Giusy Savoca, Orazio Mangano, Nino Testa, Francesco Rinina, Agatino Giusti, Pino Liggieri, Giuseppe Fallica, Alfio Nicosia, Giuseppe Torrisi e Marco Emanuele. Il direttivo comunale è invece composto da: Elio Tagliaferro (Vicecommissario), Antonio Villardita (vicecommissario), Michele Cristaldi, Salvo Smirni (Coordinatore comunale Forza Italia Giovani), Carmelo Coppola (Portavoce), Giovanni La Magna, Rocco Bufalino, Agata Parisi, Giovanni Petralia, Agatino Giusti, Dario Grasso, Giuseppe Buglio, Angelo Marchese, Gianluca Guarrera, Carmelo Mirisola, Sergio D'Antoni, Giuseppe Dell'Arte, Anna Privitera.

