Controlli Covid-19, alla "Fossa dei leoni" per comprare droga: 10 denunciati

Su disposizione del Questore di Catania dott. Mario Della Cioppa, continuano i controlli della Polizia di Stato sull’osservanza delle disposizioni finalizzate al contenimento del contagio da coronavirus. Agenti del Commissariato Librino hanno effettuato controlli all’interno del quartiere e hanno indagato 10 soggetti responsabili di aver violato le disposizioni governative in materia di contrasto al Covid-19. Nello specifico sono stati effettuati controlli in Viale Grimaldi, luogo comunemente noto come la “Fossa dei Leoni” dove sono state sorprese e denunciate diverse persone giunte per acquistare sostanze stupefacenti. Altri due soggetti, pluripregiudicati, sono stati fermati mentre sorseggiavano una birra intenti a chiacchierare; ancora, un pluripregiudicato, fermato mentre transitava sempre in viale Grimaldi "per incontrare alcuni amici", oltre ad essere stato indagato per l'inosservanza delle norme anti-cntagio, è stato sanzionato per violazioni in materia di codice della strada ocn il ritiro della patente. Tutti i soggetti, irresponsabili per il comportamento tenuto, erano ovviamente privi di mascherine e non rispettavano le distanze di sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.