Fotomontaggio sul premier Conte, Fava: "L'assessore Messina si dimetta"

Il presidente della commissione antimafia Ars Claudio Fava interviene sulla polemica scoppiata a seguito del fotomontaggio sul premier Conte postato sui social network dall'assessore regionale al Turismo Manlio Messina. "Con la Sicilia in ginocchio, dilettarsi nei fotomontaggi denigratori nei confronti dei Presidente Conte è già ridicolo. Se a farlo è l'assessore regionale responsabile per uno dei settori più colpiti, quello del turismo, si tratta di un comportamento irresponsabile che indica l'assenza della benché minima cultura istituzionale, soprattutto quando si fa parte di una Giunta che non riesce nemmeno ad organizzare il semplice invio delle domande per la cassa integrazione. L'assessore Messina si ricordi, se ne è capace, di essere alla guida di un comparto che oggi sta soffrendo, con migliaia di posti di lavoro a rischio. Se non ne è capace, è meglio che se ne vada”.

L'assessore Messina ha spiegato che si trattava di un post satirico sulle incongruenze contenute nel Dpcm annunciato ieri 26 aprile ed è stato pubblicato poco dopo la conferenza stampa di ieri sera durante la quale il presidente del Consiglio ha illustrato i dettagli del nuovo Dpcm che disciplina l'ingresso nella cosiddetta fase 2. Il fotomontaggio ritrae due carabinieri che conducono in arresto il premier Giuseppe Conte e sotto la scritta: "Fase 3". Il fotomontaggio è stato pubblicato dall'assessore al Turismo della Regione Siciliana, Manlio Messina, esponente di Fratelli d'Italia, sulla sua pagina Facebook con un messaggio: "#maseiserio? Io posterei ovunque questo hashtag. #maseiserio??? Giuseppi Conte #maseiserio?". E ancora: "650 consulenti per partorire una schifezza del genere?".

