Sospeso da Forum il giudice catanese Francesco Foti

La società Corima, che cura la produzione esecutiva del programma televisivo 'Forum', ha informato Mediaset di aver sospeso temporaneamente e in via prudenziale il rapporto di collaborazione con l'avvocato catanese Francesco Foti, in attesa che venga chiarita la posizione di quest'ultimo.

Francesco Foti, giudice della trasmissione 'Forum', è stato intercettato dalla guardia di finanza nell'ambito di una inchiesta che coinvolge un avvocato finito di recente in manette, Mariolino Leonardi. Il giudice parla, come riporta Live Sicilia in un articolo di Antonio Condorelli, di fondi all'estero, falsi finanziamenti, transazioni, riciclaggio, soldi da lavare. Persino di pentiti e ''dei rapporti con Brusca''. La procura di Catania ha intercettato l'avvocato Mariolino Leonardi, arrestato qualche giorno fa per bancarotta e riciclaggio, mentre discute con Francesco Foti. La finanza ha poi seguito Leonardi a Roma mentre si recava in un ristorante e all'interno c'era anche il giudice Foti. Quest'ultimo chiede all'amico avvocato informazioni su come costituire una società all'estero. E Leonardi propone di crearla in Croazia.