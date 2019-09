Università, si insedia formalmente il rettore Francesco Priolo

Il profesor Francesco Priolo è stato nominato oggi rettore dell’Università di Catania per il sessennio 2019-25 dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti. Ha avuto anche un lungo e cordiale colloquio con il ministro nella giornata di ieri a Roma, nel corso del quale sono stati evidenziati temi quali la trasparenza dell’azione amministrativa e delle procedure concorsuali e la redistribuzione delle risorse all’interno del sistema universitario.

“Vi informo che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,Lorenzo Fioramonti, mi ha nominato rettore del nostro Ateneo. Ringrazio il Decano, Vincenzo Di Cataldo, per avere affrontato con equilibrio e saggezza – ha scritto il prof. Priolo in una lettera indirizzata all’intera comunità accademica - questa delicata fase di passaggio e prometto che mi impegnerò concretamente a superare ogni divisione. Confido nel vostro sostegno”.

“Le settimane che sono seguite alle elezioni – ha proseguito Priolo - sono state lunghe e io, pur mantenendo vivo il dialogo con molte e molti di voi, ho posto le basi perché si possa al più presto ripartire con le principali attività. Ho scelto, ad esempio, di nominare prorettrice vicaria la Prof.ssa Vania Patanè, ordinaria di Diritto processuale penale, e presto renderò note anche le deleghe alla “Trasparenza” e alle principali missioni del nostro Ateneo (Didattica, Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione)”. “Una volta individuati tutti gli altri membri della nuova governance – ha concluso il nuovo rettore dell’Ateneo catanese -, potremo finalmente dare quelle risposte di cui la società civile e gli studenti hanno bisogno, così come riprendere la via verso l’accreditamento dell’Ateneo. La buona notizia, su quest’ultimo fronte, è che abbiamo appena ottenuto un differimento della visita Anvur per fine novembre 2020: nonostante il duro lavoro che ci attende, sono fiducioso che insieme supereremo anche questa prova”.

Nato a Catania il 25 novembre 1961,Francesco Priolo si è laureato in Fisica con 110/110 e lode nel 1985. Dopo un periodo di ricerca presso i Bell Laboratories di Murray Hill a New York (USA), nel 1991 è entrato in organico all’Università di Catania dove, dal 2001, è professore ordinario di Fisica della Materia e oggi è decano dei fisici. Fondatore (2004) e primo direttore del Centro di Ricerca MATIS confluito poi nel CNR, Presidente della European Materials Research Society (Strasburgo) per il periodo 2009-2011, Fellow della European Academy of Sciences, componente dei panel di selezione dello European Research Council, è presidente del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nanosistemi e membro di numerosi comitati scientifici ed editoriali. All’Università di Catania è stato membro del Senato accademico, presidente della Commissione Ricerca di Ateneo, membro del Presidio di Qualità, delegato del rettore alle Relazioni internazionali, coordinatore del progetto che ha portato alla fondazione del centro di ricerche dell’Ateneo BRIT e presidente della Scuola Superiore di Catania (2013-2018). Attualmente è direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”. I principali campi di ricerca riguardano le nanotecnologie e i materiali per l’elettronica, la fotonica, ed il fotovoltaico. In questi campi è autore di oltre 400 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. Area per la Comunicazione e le Relazioni internazionali UFFICIO COMUNICAZIONE