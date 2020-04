Frodi in commercio e rispetto delle restrizioni: i controlli delle fiamme gialle

Proseguono i controlli dellla guardia di finanza etnea per verificare l’effettivo adempimento alle stringenti norme a tutela della salute pubblica emanate da governo nazionale e regionale. Nel corso di questa settimana sono state controllate 774 persone e 496 esercizi commerciali, constatando l’inosservanza degli obblighi di contenimento dell’epidemia di Coronavirus da parte di 59 cittadini e 6 commercianti. Un commerciante è stato denunciato per frode in commercio con il sequestro di 161 flaconi di igienizzante.

I 419 Finanzieri impegnati negli specifici servizi hanno verificato che i cittadini trovati fuori dalle proprie abitazioni avessero comprovate esigenze e motivi urgenti per farlo, e che gli esercizi commerciali aperti al pubblico fossero tra le categorie autorizzate. In 65 casi i militari hanno contestato la violazione delle norme in vigore. Nel corso della settimana, l’attenzione dellefFiamme gialle si è maggiormente concentrata nel contrasto alle frodi in commercio e quindi nella verifica che i prodotti in vendita da grossisti e commercianti al dettaglio fossero conformi alle norme e non potenzialmente rischiosi per la salute dei cittadini. Nel ricordare l’importante servizio condotto a difesa dei consumatori, ieri la tenenza di Acireale ha denunciato un commerciante di Trecastagni e sequestrato 161 flaconi di igienizzante venduto quale disinfettante e biocida, pur non avendo ottenuto la relativa certificazione dalle competenti autorità di controllo. L'autorizzazione - spiegano i finanzieri - non è una mera formalità burocratica, ma un fondamentale presupposto di garanzia delle qualità del prodotto stesso, a vantaggio sia dell’acquisto responsabile da parte dei consumatori, sia della imprescindibile salvaguardia della salute pubblica.

Nel corso delle festività pasquali, la guardia di finanza parteciperà fattivamente all’intensificazione dei servizi di controllo coordinati dalla Questura di Catania, raddoppiando il numero di propri militari presenti sul territorio ed incrementando sensibilmente il numero dei sorvoli degli elicotteri e delle crociere del naviglio del Corpo.

