Tenta la fuga su un'auto rubata: arrestato dopo inseguimento rocambolesco

Lo scorso 24 dicembre, personale della polizia giudiziaria della questura di Catania ha arrestato Danny Alfio Mascali, in esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere. I poliziotti della Volante, intorno alle 2:45 di quel giorno, transitando per viale Tirreno, hanno un’autovettura procedere a fari spenti che al sopraggiungere della pattuglia, ha accelerato nel vano tentativo di far perdere le proprie tracce. E' iniziato così un inseguimento rocambolesco che mettendo a repentaglio l’incolumità degli operatori e degli utenti della strada, ha reso necessario l’intervento di altri equipaggi per bloccare il traffico ed evitare ulteriori e più gravi conseguenze. Dopo non poche difficoltà, a causa dell'alta velocità alla quale viaggiava il mezzo dell’arrestato, gli agenti sono riusciti a bloccarne la corsa in via Galermo. Durante l’inseguimento, il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo, poi risultato rubato, andando a schiantarsi sul lato destro della carreggiata. Gli operatori hanno bloccato l’uomo, poi identificato per il Mascali, che per guadagnarsi la fuga, ga aggredito con spintoni e gomitate il personale operante, senza tuttavia riuscire nel suo intento. È stato ammanettato e condotto in questura in stato di arresto.