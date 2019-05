Fugge all'alt della polizia, arrestato dopo inseguimento rocambolesco

Nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a carico di Vincenzo Napoli, del 1998, il quale deve espiare una pena di 4 mesi e 17 giorni di reclusione. In particolare, gli operatori transitando nel quartiere Librino, hanno notato sopraggiungere ad alta velocità un motociclo che non si è fermato all’alt e, anzi, alla vista della Volante ha repentinamente accelerato. Gli operatori, hanno immediatamente contattato la Sala operativa, comunicando modello e targa del mezzo in fuga, mettendosi all’inseguimento dei fuggitivi.

Durante la corsa, il passeggero del motociclo si è voltato ripetutamente, permettendo ai poliziotti di riconoscerlo, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione. L’inseguimento si è prolungato per le strade del quartiere, percorse ad alta velocità, creando pericolo per pedoni e automobilisti, fino a quando i due malfattori, perso il controllo del mezzo, si sono schiantati contro un autobus. Nonostante il forte impatto, entrambi riuscivano a rialzarsi per tentare la fuga appiedati, ma il passeggero è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. L’uomo, che durante la fuga aveva tentato di disfarsi di una pistola a salve con caricatore, prontamente recuperata dai poliziotti, ha fornito false generalità, urlando nel tentativo di richiamare l’attenzione di altri soggetti presenti sul posto i quali, per “difenderlo”, hanno minacciato e spintonato gli agenti. Sul posto sono sopraggiunte altre Volanti, con il cui ausilio l’uomo è stato accompagnato in Questura, dove è stata appurata la sua vera identità. Oltre a procedere all’esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 29 aprile scorso, il Napoli è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficialenonché denunciato per il reato di false generalità.