Fugge alla vista dei carabinieri: nascondeva cocaina e marijuana

I carabinieri di Ramacca hanno arrestato il 25enne Jonathan Fortuna, del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane era già sotto osservazione dei militari che, visti i suoi specifici trascorsi, conoscevano la sua attività di spaccio di droga. Nella serata di ieri, in via Luigi Capuana al passaggio della pattuglia dei carabinieri, il Fortuna si è dato alla fuga ma è stato inseguito e bloccato dai militari. La perquisizione effettuata ha fornito gli elementi per comprendere il motivo della tentata fuga: aveva addosso 5 dosi di cocaina, 3 di marijuana, uno “spinello” già confezionato, la somma di 35 euro ritenuta provento dello spaccio. A casa aveva un bilancino elettronico di precisione. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.

