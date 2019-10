Fuggono alla vista degli agenti, arrestati per resistenza e minacce

Nelle prime ore del mattino di lunedì sono stati arrestati Valentino Platania, catanese di 36 anni, e Giuseppe Patané, catanese, di 23 anni, per i reati, rispettivamente, di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, e resistenza e minacce.



Gli agenti, durante il normale servizio di controllo del territorio, poco dopo la mezzanotte, li avevano notati in un'auto in via Di Prima e alla vista dei poliziotti avevano accelerato bruscamente la marcia, al fine di far perdere le proprie tracce.

Dopo un pericoloso inseguimento tra le vie del centro il guidatore è poi fuggito a piedi dileguandosi mentre il passeggero, invece, è stato immediatamente bloccato e identificato. Dovrà rispondere di evasione dai domiciliari e di resistenza. L'altro "complice" è stato rintracciato in casa e dopo essere stato portato in questura ha inveito contro gli agenti e per questo motivo dovrà rispondere anche del reato di minaccia.