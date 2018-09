Fumano all'interno della scuola, studenti sanzionati dalla polizia

Tredici studenti, compresi minori di 15 anni, che fumavano all'interno di una scuola di Catania durante la ricreazione sono stati identificati da agenti del commissariato Borgo-Ognina e nove di loro sanzionati per divieto di fumo in luogo pubblico, nell'ambito di controlli disposti dal Questore e col coordinamento della divisione Anticrimine.

La pena pecuniaria prevista va da 27,50 a 275 euro e ne devono rispondere in solido i loro genitori, che saranno informati dal preside. Per i ragazzi seguirà la parte disciplinare, la sospensione da 3 a 5 giorni da scuola, con obbligo di frequenza e, previo assenso dei genitori, con l'impiego in lavori socialmente utili all'interno dell'istituto: collaborazione nell'assistenza dei compagni disabili, pulizie locali interni ed esterni ad esclusione di bagni ed altri luoghi insalubri. Un maggiorenne è stato trovato in possesso di marijuana e segnalato per la sanzione da applicare che prevede il ritiro della patente e l'obbligo di sottoporsi a piani di recupero terapeutico